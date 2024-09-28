متخصصون عراقيون يستبعدون تأثير ما يحدث في لبنان وغزة على أسعار النفط

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب جمال كوجر، يوم السبت، أن ما يحدث في لبنان والوضع في غزة لا يؤثر على أسعار النفط، فيما اعتبر خبير نفطي هذا النزول يعود إلى أسباب سياسية.

وقال كوجر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار النفط تتأثر بالوضع الدولي وليس في وضع حماس في غزة أو لبنان"، مبينا ان "هذه الدول غير منتج ولا دول مصنعة ولا دول لديها نفط وبالتالي فان أحداثها لا تؤثر".

وأضاف أن "أحداث أوكرانيا هي التي تؤثر في حال دخلت ايران او العراق في المعركة"، مستدركا في الوقت نفسه بأنه "هناك كساد اقتصادي عالمي هو الذي يؤثر على أسعار النفط".

من جانبه يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز إن "انخفاض أسعار النفط وعدم ارتفاعه يعود الى تدخلات سياسية أكثر من كونها اقتصادية".

واشار الى ان "الحرب في غزة ولبنان، اضافة الى ان الاعصار الذي يضرب خليج المكسيك حاليا وتوقف الانتاج النفطي هناك في الولايات المتحدة ومع ذلك لم تتأثر أسعار النفط بالارتفاع، وبالتالي التفسير الوحيد الذي هو غير معلن أن التأثيرات تعود لأسباب سياسية".

وسجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية مع تركيز المستثمرين على توقعات زيادة الإنتاج من ليبيا وتحالف أوبك+، وسجل خام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 3.3% ،بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر أسبوعية بنسبة 3.9%.