متحدث عسكري عراقي يصدر موقفاً حول مفاوضات إنهاء مهام التحالف الدولي

شفق نيوز/ اصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، يوم الخميس، موقفاً حول مفاوضات إنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد، مشيراً إلى رفع محاضر اجتماعات اللجنة العسكرية لإكمال خطّة إنهاء المهام.

وقال رسول في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي عقدت اجتماعاتها في بغداد، مع نظيراتها من التحالف الدولي.

وبين أن الاجتماع ناقش المواضيع المعدة على جداول أعمالها لتقييم خطر الإرهاب ومواقف البيئة العملياتية والخيارات الآنية والمستقبلية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

وأضاف، أن اللجان رفعت محاضر اجتماعاتها ليتسنى إكمال متطلبات خطّة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء، كما أكدت اللجان الفرعية استمرار عقد اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها.

وفي وقت سابق، أكد اللواء رسول، أن الاجتماعات بين "اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية" ستتواتر، "ما لم يعكر صفوها شيء".