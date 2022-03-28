متحدث رسمي يوضح حقيقة "انزعاج الكاظمي" خلال اجتماع حكومي

شفق نيوز/ نفى متحدث رسمي، اليوم الاثنين، "انزعاج" رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه مع حكومة نينوى المحلية حول مطار الموصل.

وقال متحدث باسم محافظة نينوى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده (انزعاج دولة رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في بغداد بحكومة نينوى المحلية لعدم وجود رؤية واضحة لإعمار مطار الموصل).

وبين المتحدث أن الاجتماع كان فنياً بحتاً بحضور محافظ نينوى ومدير المكتب التنفيذي للجنة إعمار الموصل، وممثلين عن سلطة الطيران المدني، ووكيل وزارة التخطيط وممثل دائرة الدين العام في وزارة المالية، موضحاً أنه تم تقديم شرح مفصل عن الخيارات المتاحة في التمويل.

وأضاف أن جميع المخططات والكشوفات الخاصة بالمطار مكتملة، ولم يؤشر أي انزعاج لدى رئيس الوزراء، وكان مجمل النقاش حول الالية الأقرب للتنفيذ ودراسة خيار الذهاب مع القرض الفرنسي ام من التمويل المتاح من الأموال المجمدة.

وأكد أن رئيس الوزراء وعد بمتابعة الموضوع خلال الاجتماعات القادمة للوقوف على الخيارات المتاحة والآلية الأقرب للتنفيذ.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري، قرر الكاظمي، المضي بالقرض الفرنسي لانشاء مطار الموصل.

وكانت محافظة نينوى كشفت، في 20 اذار 2022، أن موعد البدء بإعمار وتأهيل المطار بالمحافظة سيكون على طاولة البحث بين المحافظ ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بطلب من الاخير.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، كشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة الاتحادية ستخصص أكثر من 200 مليار دينار عراقي على ميزانية إعادة إعمار وتأهيل مطار الموصل الدولي، وحذر من خروج تظاهرات شعبية بالمحافظة في حال تلكؤ المشروع او توقفه.

وكان تنظيم "داعش" قد دمر البنية التحتية لمحافظة نينوى بالكامل ومن بينها مطار الموصل، الذي ما زالت ارضه قاحلة لم ير مشروع إعادة الإعمار النور فيه، وتنتشر في أرضه قطعان الماشية والحيوانات، رغم تأكيدات الحكومتين الاتحادية والمحلية على إعادة اعماره.