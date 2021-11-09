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متحدث حكومي: اتخذنا الهدوء والحكمة إزاء محاولة الاغتيال

Category: سیاسة

Date: 2021-11-09T14:48:29+0000
متحدث حكومي: اتخذنا الهدوء والحكمة إزاء محاولة الاغتيال

شفق نيوز/ أفاد متحدث باسم الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، عن اتخاذ "الهدوء والحكمة" سبيلاً لمواجهة التحديات الاخيرة.  

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي يعقد بعد جلسة المجلس، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن الحكومة اتخذت الحكمة والهدوء في مواجهة التحديات

وأشار ناظم إلى أن التضامن الذي شهده العراق مؤخراً أظهر حجم القبول الدولي والإقليمي والمحلي للحكومة واستراتيجياتها.

واعلن الكاظمي نجاته من محاولة اغتيال إثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة فجر يوم الاحد، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاث طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وأعربت العديد من الدول عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي نجا منها الكاظمي.

 

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