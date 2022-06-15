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متحدث باسم الكتلة الصدرية المستقيلة: لا عودة ولا اشتراك في انتخابات

Category: سیاسة

Date: 2022-06-15T18:19:10+0000
متحدث باسم الكتلة الصدرية المستقيلة: لا عودة ولا اشتراك في انتخابات

شفق نيوز/ افاد متحدث باسم الكتلة الصدرية "المستقيلة" من البرلمان العراقي، اليوم الاربعاء، أن الكتلة لن تعود الى العملية السياسية، مشددا أنها لن تشترك في انتخابات مقبلة، "اذا بقي الحال على ماهو عليه".

وقال المتحدث باسم الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان العراقي  النائب حيدر الحداد الخفاجي، عبر تدوينة له على موقع فيسبوك، "لاعودة الى عملية سياسية تبنى على المحاصصة، لا اتفاق مع الفاسدين".

وأضاف الخفاجي أنه  "لا اشتراك في انتخابات مجددا اذا مابقي الحال على ماهو عليه.. قضي الامر الذي فيه تستفيان".

وعقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاربعاء، اجتماعا مغلقا مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان.

وأبلغ زعيم التيار الصدري، نواب الكتلة الصدرية خلال الاجتماع  بأن "لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية"، كما قدم شكره لهم على "الطاعة".

كما خاطب، الكتلة الصدرية المستقيلة قائلاً " لا توجد لنا عودة مع الفاسدين.. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان".

 

 

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