متحدث باسم السوداني يدعو العراقيين لتقديم التبرعات إلى قطاع غزة

شفق نيوز/ دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الأحد، التجار خاصة والعراقيين عامة الى التبرع بمبالغ مالية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس هيئة الاوراق المالية فيصل الهميص في مبنى الهيئة حول التبرعات التي جمعتها الهيئة لصالح غزة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال الهميص خلال المؤتمر، إنه تمكنّا من جمع 60 مليون دينار لمناصرة أهلنا في غزة، مبينا أنه وبالتعاون مع الحكومة سيتم إيصال هذا المبلغ إلى فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

بدوره قال اللواء رسول خلال المؤتمر "نأمل أن تكون هناك مشاركات اخرى من قبل الهيئات والمنظمات والتجار، وكل ابناء الشعب العراقي للمساهمة برفع المعاناة عن النساء والأطفال والشيوخ والرجال في قطاع غزة".

وأضاف أن التبرعات سيتم وضعها كامانات في هيئة الأوراق المالية.

وتابع اللواء رسول، بالقول "لدينا تنسيق من خلال لجنة بوضع آلية في كيفية فتح حساب لكي تُودع فيه هذه الأموال، مؤكدا أن "أي أموال أخرى من تبرعات لقطاع غزة سيتم من خلال حساب رسمي ليتم إيداع كل الأموال فيه".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، يوم الخميس 12 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان في حينها، إنه تقرر إرسال المساعدات "بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني".