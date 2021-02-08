متحدثاً عن تأثير كوردستان دولياً.. التيار الصدري: لا يمكن تمرير الموازنة دون الكورد

شفق نيوز/ أكد النائب عن التيار الصدري في مجلس النواب العراقي رياض المسعودي، يوم الاثنين، عدم إمكانية تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 دون التوافق والاتفاق مع إقليم كوردستان.

وقال المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية لم تذهب الى خيار تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 دون التوافق والاتفاق مع اقليم كوردستان، وهذا الخيار مستبعد جداً".

وبين ان "سبب عدم الذهاب الى هكذا خيار، كون هذا التوجه لا يرتبط فقط بقانون الموازنة، بل ترتبط بعلاقات سياسية وإجراء الانتخابات المبكرة وترتبط بتشكيل الحكومة العراقية القادمة، وكذلك ترتبط بعلاقات الإقليم بالمحيط الدولي".

وأضاف انه "من المهم جداً وحدة المكونات السياسية، ونحن نريد الحفاظ على اللحمة الوطنية والحفاظ على ديمومة العملية السياسية، ولهذا نحن نريد اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمشاركة الجميع".

وبعد عدة جولات من المناقشات، ما تزال الخلافات مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وأطراف سياسية من جهة، وحكومة إقليم كوردستان بشأن حصة الكورد من الموازنة وآلية تطبيق اتفاقية النفط مقابل الرواتب.