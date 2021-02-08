سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متحدثاً عن تأثير كوردستان دولياً.. التيار الصدري: لا يمكن تمرير الموازنة دون الكورد

Category: سیاسة

Date: 2021-02-08T08:52:00+0000
متحدثاً عن تأثير كوردستان دولياً.. التيار الصدري: لا يمكن تمرير الموازنة دون الكورد

شفق نيوز/ أكد النائب عن التيار الصدري في مجلس النواب العراقي رياض المسعودي، يوم الاثنين، عدم إمكانية تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 دون التوافق والاتفاق مع إقليم كوردستان.

وقال المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية لم تذهب الى خيار  تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 دون التوافق والاتفاق مع اقليم كوردستان، وهذا الخيار مستبعد جداً".

وبين ان "سبب عدم الذهاب الى هكذا خيار، كون هذا التوجه لا يرتبط فقط بقانون الموازنة، بل ترتبط بعلاقات سياسية وإجراء الانتخابات المبكرة وترتبط بتشكيل الحكومة العراقية القادمة، وكذلك ترتبط بعلاقات الإقليم بالمحيط الدولي".

وأضاف انه "من المهم جداً وحدة المكونات السياسية، ونحن نريد الحفاظ على اللحمة الوطنية والحفاظ على ديمومة العملية السياسية، ولهذا نحن نريد اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمشاركة الجميع".

وبعد عدة جولات من المناقشات، ما تزال الخلافات مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وأطراف سياسية من جهة، وحكومة إقليم كوردستان بشأن حصة الكورد من الموازنة وآلية تطبيق اتفاقية النفط مقابل الرواتب. 

 

related

وثائق.. جمع تواقيع لجعل جلسات البرلمان علنية لـ"حسم قانون" مثير للجدل

Date: 2019-12-18 15:38:01
وثائق.. جمع تواقيع لجعل جلسات البرلمان علنية لـ"حسم قانون" مثير للجدل

مجلس النواب يرفع جلسته الى غد الخميس

Date: 2019-11-13 17:33:59
مجلس النواب يرفع جلسته الى غد الخميس

علاوي يتحدث عن حكومة مستقلة لأول مرة منذ عقود ويرسل تحذيراً للكتل السياسية

Date: 2020-02-19 18:01:41
علاوي يتحدث عن حكومة مستقلة لأول مرة منذ عقود ويرسل تحذيراً للكتل السياسية

مجلس النواب يصوت على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي

Date: 2019-10-28 16:50:24
مجلس النواب يصوت على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي

الصدريون يقاضون عزت الشابندر بسبب تسجيل صوتي

Date: 2019-12-12 20:05:26
الصدريون يقاضون عزت الشابندر بسبب تسجيل صوتي

تصحيح- الفتح: محافظ البنك المركزي مرشح التيار الصدري والكعبي لا يشجع استجوابه

Date: 2020-12-20 13:19:37
تصحيح- الفتح: محافظ البنك المركزي مرشح التيار الصدري والكعبي لا يشجع استجوابه

البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

Date: 2019-12-18 17:57:30
البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

التيار الصدري يوجه ست مجاميع بالتأهب للتظاهرات

Date: 2019-10-22 18:18:22
التيار الصدري يوجه ست مجاميع بالتأهب للتظاهرات