مبعوث أمريكي يكشف عن مباحثات لإقناع العراق "ضرورة استمرار التحالف الدولي"

شفق نيوز/ أكد المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" إيان مكاري، إنه ليس هناك خطة حالياً لانسحاب القوات من العراق.

وقال في مقابلة مع قناة "الحرة"، إن العراق دولة مؤسسة للتحالف الدولي وتلعب دورا قياديا فيه، مشددا على أن التحالف يستفيد من التجربة العراقية في استهداف التنظيم.

وأكد مكاري أن هناك مباحثات ثنائية مع العراق من أجل وضع إطار دائم لتعاون أمني بين الدولتين.

وكشف المسؤول الأمريكي، أن "هناك مباحثات مستمرة لإقناع العراق بضرورة استمرار التحالف"، مضيفا أنه "بشكل عام هناك رؤية مشتركة بين الطرفين لضرورة استمرار الحملة ضد تنظيم داعش".

وأكد مكاري أن قوات للتحالف تقوم بتوفير التعاون التقني مع العراقيين ودور التحالف في العراق هو دور داعم، مشددا على أن "القوات العراقية لها قدرات متقدمة جدا في محاربة عناصر التنظيم".

وعن تواجد عناصر "داعش" في منطقة الشرق الأوسط والدور الإيراني، قال إن قوات التحالف ستدافع عن نفسها في حال تعرضها لهجمات من وكلاء طهران، واتهم إيران بلعب دور سلبي جدا في المنطقة.

أما عن سوريا، أوضح مكاري أنه لايوجد تعاون مع النظام السوري ولا توجد اتصالات دبلوماسية معه، مؤكدا "لا يزال يوجد في سوريا عناصر من داعش ونعمل على مواجهتها".

وأول أمس الخميس، اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، رفع محاضر اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لإكمال خطّة إنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد..

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي بينما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أميركي، في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.