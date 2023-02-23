مبعوث أسترالي إلى العراق ينقل للسوداني رغبة بلاده بالتعاون في مختلف المجالات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع المبعوث الأسترالي نيك وورنر العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مجالات عدة.

وأضاف بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وردج لوكالة شفق نيوز؛ أن "وورنر نقل تحيات رئيس الحكومة الأسترالية إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبة أستراليا في مد جسور التعاون مع العراق في مختلف المجالات، بما يعزز مصالح البلدين في التنمية والازدهار".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور أستراليا ومساندتها العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، مؤكداً تطلع العراق للمزيد من التعاون التنموي وعقد الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وفي مجال مواجهة التحديات المناخية.