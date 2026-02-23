مبعوث ترمب يكشف تفاصيل محادثاته مع السوداني في بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى سوريا توم باراك، يوم الاثنين، تفاصيل محادثاته مع رئيس الحكومة العراقية (منتهية الولاية) محمد شياع السوداني، في العاصمة بغداد.

ووصل باراك مساء أمس الأحد، إلى العاصمة بغداد، وبدأ جدوله بلقاء السوداني بشكل مباشر، في ظل تصعيد كبير تشهده المنطقة، وخاصة التهديدات الاميركية بضرب إيران.

وقال باراك، في تدوينة له على منصة أكس: "بحثت مع رئيس الوزراء العراقي، أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس ترمب للسلام في المنطقة".

وأخبر توم براك، السوداني، بأن "وجود قيادة فعالة تتبنى سياسات تعزيز الاستقرار في العراق وشعبه أمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة".

وبحث السوداني أمس الأحد، مع باراك، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الاقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص".

وشهد اللقاء عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحواروالمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالاضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل.

وشدد السوداني، على ضرورة معالجة المشكلات العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة.

من جانبه، أشار باراك الى أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب، وفقا للبيان.