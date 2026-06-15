مبعوث ترمب يشيد بدور القضاء العراقي في إكمال الاستحقاقات الدستورية

شفق نيوز- بغداد

أشاد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، توم باراك، يوم الاثنين، بدور القضاء العراقي في تشكيل الحكومة والبرلمان وفق الاستحقاقات الدستورية.

وقال إعلام القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل اليوم، المبعوث الرئاسي إلى العراق السفير توم باراك".

وأضاف أن "توم باراك أشاد خلال اللقاء، بدور القضاء في إكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وكان المبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا توم باراك، قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد في إطار جولة تشمل إجراء سلسلة من اللقاءات مع القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين في البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان.

ولدى وصوله، كتب باراك تدوينة على منصة "إكس" ذكر فيها أنه سيلتقي برئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لينقل له دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحكومة العراقية.

وأضاف أنه سيناقش مع الزيدي الشراكة الاستراتيجية بين العراق وأميركا بهدف رسم مسار جديد لعلاقة قوية ومستدامة بين الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم، كان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد أكد أهمية زيارة باراك إلى العاصمة أربيل، مشيراً إلى أن اللقاءات المرتقبة ستتضمن بحث الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وتأتي جولة باراك الحالية إلى بغداد وأربيل لغرض بحث ملفات سياسية وأمنية متعددة، تزامناً مع التطورات والأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.