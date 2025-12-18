مبعوث ترمب وجو ويلسون: سنجعل العراق عظيماً مرة أخرى

شفق نيوز- واشنطن

كتب مارك سافايا، مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترمب، على منصة "اكس" (تويتر سابقاً)، يوم الخميس، أنه التقى مع عضو الكونغرس الاميركي جو ويلسون وكان "اجتماعاً رائعاً".

وقال سافايا في منشوره: "كان اجتماعاً رائعاً مع عضو الكونغرس الاميركي جو ويلسون وفريقه"، مضيفاً: "سنجعل العراق عظيماً مرة أخرى".

من جهته، كتب النائب الاميركي الجمهوري جو ويلسون، على منصة "اكس" أيضاً، أنه سعيد باستضافة مارك سافايا، المبعوث الاميركي الخاص إلى العراق، في مكتبه لعقد اجتماع وصفه بالمهم بشأن العراق.

وأضاف ويلسون، (المعروف بطرح قضايا وتصريحات مثيرة، خاصة فيما يتعلق بالعراق وبلدان الشرق الأوسط)، : "أتطلع بشغف للعمل مع المبعوث الخاص من أجل تحقيق الازدهار للعراق وتحريره من إيران"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد من هو أجدر منه للعمل على هذه القضية لصالح الرئيس ترمب".

ونشر النائب الأميركي جو ويلسون صورةً جمعته بمبعوث ترمب، وهما يحملان العلم العراقي، فيما ظهر وراءهما العلم الأميركي، وإلى جانبه العلم السوري الجديد.