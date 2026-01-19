مبعوث ترمب: ملاحقة الميليشيات وتعزيز أمن العراق أولوية أميركية

شفق نيوز- واشنطن

أكد مارك سافايا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، يوم الاثنين، التزامه بملاحقة "الميليشيات" وتعزيز أمن العراق واستقراره.

وقال سافايا، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (اكس) إنه عقد اجتماعًا "ناجحًا للغاية: مع تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، ومع جو كِنت، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية (@ODNIgov)، جرى خلاله بحث مجموعة من القضايا البالغة الأهمية والمتصلة بالمسائل التي كان قد أثارها سابقًا.

وأوضح سافايا أن المناقشات شملت دور الميليشيات المدعومة من إيران والشبكات المرتبطة بها، مشددًا على أهمية الحفاظ على جهود الحكومة العراقية خلال العام الماضي والبناء عليها، ولا سيما في تأمين الحدود، ومكافحة التهريب والفساد، وتعزيز سلطة الدولة.

وأكد أنه "تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب"، يلتزم بشكل كامل بكشف وملاحقة أي مخالفات أينما وُجدت، والعمل على تحقيق الاستقرار في العراق وضمان أمنه، بما يخدم سيادة العراق ورفاه الشعب العراقي.

وختم سافايا بالقول إن "الشعب العراقي سيجعل العراق عظيمًا من جديد".