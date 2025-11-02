مبعوث ترمب للعراق مارك سافايا يباشر مهمته رسمياً

شفق نيوز - واشنطن

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافايا، يوم الأحد، تسلم مهمته رسميا الذي كلفها بها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وبهذه المناسبة كتب سافيا منشورا اليوم على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس دونالد ترامب، عاد العراق إلى الواجهة".

وأضاف أن "الآن أباشر مهام عملي"، مردفا بالقول "لنجعل العراق عظيمًا من جديد".

ومارك سافايا، هو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر، 2003، وبعد بريت ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد داعش عام 2014.

وقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافايا، أول أمس الجمعة، أن مهمته تتركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين تمرّ بمرحلة تتطلب تواصلاً مباشراً وصادقاً يخدم مصالح الشعبين.