مبعوث ترمب: قادم إلى العراق لمتابعة تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي، إلى العراق، مساء الجمعة، قرب قدومه إلى بغداد، للاجتماع بالقوى السياسية، ومتابعة تشكيل الحكومة الجديدة.

وكتب سافايا، في تدوينة له على منصة إكس: "أتطلع إلى زيارة العراق قريبا والاجتماع بقادة القوى السياسية.. لقد أحرز العراق تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ونأمل أن يستمر هذا التقدم في الأشهر المقبلة".

وأضاف: "نتابع باهتمام عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وليكن واضحا للجميع، أن الولايات المتحدة لن تقبل أو تسمح بأي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأثارت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، مزيداً من التكهنات حول مصير المبعوث الأميركي للعراق مارك سافايا، بعد تداول تدوينات ومنشورات واسعة تفيد بأن دونالد ترمب أنهى خدماته، من دون صدور تأكيد أو نفي رسمي حتى الآن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عيّن في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025 رجل الأعمال الأميركي من أصل عراقي مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى العراق.

وسافايا، المولود في بغداد لعائلة كلدانية تنحدر من بلدة تلكيف في شمال العراق، برز في ولاية ميشيغان كرجل أعمال في قطاع تجارة القنب الطبي والترفيهي، قبل دخوله إلى الواجهة السياسية من بوابة دعم حملة ترمب الانتخابية.

وجاء إعلان ترمب عن تعيينه عبر منصّة Truth Social، مؤكداً أن "فهم سافايا العميق للعلاقة بين العراق والولايات المتحدة وصلاته في المنطقة" سيساعدان في تعزيز المصالح الأميركية، فيما أثار الاختيار جدلاً في واشنطن وبغداد بين من رأى فيه إشارة إلى تجديد الانخراط الأميركي في العراق، وبين منتقدين ركّزوا على افتقاره إلى خبرة دبلوماسية تقليدية.