مبعوث امريكا بمجلس الامن: نحث السوداني على الوفاء بالتزاماته بـ"حصر السلاح بيد الدولة"

شفق نيوز / حث نائب ممثل الولايات المتحدة، لدى مجلس الأمن الدولي، ريتشارد إم ميلز جونيور، يوم الخميس، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على الوفاء بالتزاماته بإجراءات "حصر السلاح بيد الدولة".

وقال جونيور، خلال كلمة له بجلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بشأن تطورات أوضاع العراق: "نشجع الحكومة العراقية على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية"، مؤكداً سعي الولايات المتحدة لـ"دعم جهود الحكومة الحالية بمكافحة الفساد في البلاد".

وأضاف المندوب الأمريكي، أن "التهديد الذي يشكله تنظيم داعش ما يزال مستمراً"، حاثاً رئيس الوزراء العراقي، على "الوفاء بالتزاماته في حصر السلاح بيد الدولة".

من جانبه، عبر مندوب الموزمبيق لدى مجلس الأمن الدولي، عن دعمه لخطوات الحكومة العراقية، في مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه.

وأشاد مندوب الموزمبيق، بخطوات العراق الدبلوماسية في الانفتاح على محيطه الإقليمي، وعلى دول الجوار، مثمناً في الوقت نفسه "نتائج مؤتمر بغداد الثاني، الذي عقد مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان".