مبعوث السوداني إلى دمشق يرد على منتقدي زيارته: احترم الحجة وارفض الذباب

شفق نيوز/ علّق عزت الشابندر، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سوريا، على الانتقادات التي طالت زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية دمشق، مؤكداً احترامه لوجهات النظر المبنية على الحجة والدليل، ومهاجمًا في الوقت ذاته من وصفهم بـ"الذباب الإلكتروني".

وقال الشابندر في تغريدة له، "إخوتي وأحبتي الذين أبدوا وجهات نظرهم في زيارتي إلى دمشق وانتقدوا طبيعتها وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج بمنطق الحجة والدليل وبهدف الحرص على مصالح العراق وشعبه، أنحني لهم وأحترم وجهة نظرهم وإن اختلفت معهم".

وأضاف، "أما الذباب الإلكتروني الوسخ أو بعض من يستجدون الشفقة مِن أربابهم ويذبحون الحقيقة بلا تقصٍ ولا سند ككلاب سائبة تنبح لصالح من يدفع، فأأنف من الرد عليهم لأني (مو شايفهم على الخريطة أصلًا)".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل يوم أمس الاثنين، المبعوث العراقي عزت الشابندر في قصر الشعب الرئاسي غربي دمشق، وفقاً لما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مضمون اللقاء.

ولم يصدر عن الجانب العراقي أي تعليق رسمي بشأن اللقاء، علماً أن الشرع كان قد التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بوساطة قطرية في أبريل/نيسان الماضي.