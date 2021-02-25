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مبعوثا الكاظمي يغادران الناصرية دون اعلان نتائج الزيارة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-25T13:58:45+0000
مبعوثا الكاظمي يغادران الناصرية دون اعلان نتائج الزيارة

شفق نيوز/ غادر مبعوثا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء اليوم، مدينة الناصرية ترامناً مع تجدد التصعيد في محافظة ذي قار.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي غادرا مدينة الناصرية مساء اليوم دون الادلاء باي تصريح او موقف يبين نتائج الزيارة.

واضاف ان، "المغادرة تزامنت مع تجدد الصدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب المباني الحكومية في مدينة الناصرية".

وتجددت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط الناصرية، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بالتزامن مع لقاء عدد من المحتجين بوزير الداخلية عثمان الغانمي.

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز، أن الصدامات وقعت على جسر النصر المؤدي لمبنى المحافظة، ما دفع القوات الأمنية إلى إغلاق الجسر.

واجتمع الوفد الأمني الخاص برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي مع مجموعة من المتظاهرين وشيوخ عشائر في الناصرية، لبحث التطورات الحالية.

وتأتي زيارة الوفد الأمني، استناداّ إلى توجيهات الكاظمي، الذي أمر ببحث عودة الأمن والاستقرار للمحافظة، قبل أيام قلائل من زيارة بابا الفاتيكان التاريخية، إلى ذي قار.

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