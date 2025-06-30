مبادرة عراقية تدعو لإصلاحات في العملية الانتخابية: بدأت تفقد شرعيتها

شفق نيوز - بغداد

رأت "مبادرة عراقيون"، يوم الاثنين، أن المسار الانتخابي في العراق، من الممكن أن يفقد شرعيته الشعبية بسبب ما وصفته بتكرار الخروق القانونية، وهيمنة الأحزاب المسلحة، والعبث المستمر بقانون الانتخابات، داعية إلى تعديل نسبة نظام سانت – ليغو، وتفعيل قانون الأحزاب.

وقال بيان للمبادرة، ورد لوكالة شفق نيوز، وحمل توقيع نحو 100 من الشخصيات الأكاديمية والثقافية والإعلامية وجهات مدنية وناشطين، إن "الإصرار على تنظيم الانتخابات دون إصلاحات جوهرية، وفي ظل غياب العدالة والشفافية، تسبب بعزوف شعبي متزايد، وأدخل البلاد في أزمات سياسية متكررة، وصلت في بعض الأحيان إلى حافة الصراع الأهلي".

وأشارت المبادرة إلى أن "عدم تطبيق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 أدى إلى تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض، وتمكينها من صياغة النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها".

ولفتت إلى أن "المواد المتعلقة بحظر هذه الكيانات، ومراقبة مصادر التمويل، ومنع استغلال مؤسسات الدولة في الحملات الانتخابية، لا تزال معطّلة".

وأضافت أن "النظام الانتخابي يعاني من تشوهات كبيرة، أبرزها تفسير الكتلة الأكبر بشكل يتناقض مع إرادة الناخب، واعتماد معامل (سانت-ليغو المعدل 1.7)، ما يحدّ من فرص القوائم الصغيرة والمستقلين، ويهدر أصوات واسعة من الناخبين، فضلاً عن جعل المحافظة دائرة واحدة، وهو ما يضعف التمثيل المحلي للأقليات والأقضية الطرفية".

وانتقدت المبادرة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن "استمرار المحاصصة في تشكيل مجلس المفوضين أفقدها استقلالها، وأضعف الرقابة على العملية الانتخابية، وساهم في تفشي الشكوك بشأن نزاهة النتائج وتأجيل إعلانها في كل دورة انتخابية".

واقترحت المبادرة سلسلة من الإصلاحات، بينها: "تطبيق قانون الأحزاب بشكل صارم، وخفض معامل سانت-ليغو إلى 1.2 أو 1.0، واعتماد دوائر انتخابية أصغر لضمان التمثيل المحلي، وتوحيد آليات احتساب كوتا النساء، وتسهيل تصويت العراقيين في الخارج، إضافة إلى قصر الاستبعاد من الترشح على الأحكام القضائية الباتة فقط".

واختتمت مبادرة عراقيون، بيانها بالتحذير من أن "استمرار الإخفاق في إصلاح الإطار القانوني والسياسي للانتخابات سيؤدي إلى تفريغ الديمقراطية من مضمونها"، داعية القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "جعل هذه المطالب أساساً لأي مسار إصلاحي مستقبلي".