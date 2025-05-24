مبادرة حماية دجلة والفرات.. بغداد تشكو غياب دول الإقليم

شفق نيوز/ أفادت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم السبت، بأن حضور دول الجوار لم يكن بالمستوى المطلوب في مؤتمر بغداد للمياه.

واستضافت العاصمة العراقية اليوم السبت، مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه تحت شعار: "المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية"، وسط غياب واضح لدول الإقليم.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال كلمته في المؤتمر، إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، وأشار في ذات الوقت إلى محدودية التعاون على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، لوكالة شفق نيوز، أن حضور ممثلين عن دول الجوار في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه كان "متوسطاً" وليس بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى غياب واضح للمسؤولين الحكوميين من تركيا وإيران وسوريا.

وأرجع شمال، سبب عدم مشاركة الوزراء أو كبار المسؤولين في تلك الدول إلى "إدارة دبلوماسية تلك الحكومات أو لأسباب أخرى غير معلنة"، مضيفاً أن "الحضور اقتصر على إدارات عامة، وهو ما لا يرقى إلى حجم التحديات التي يواجهها ملف المياه في المنطقة".

وأضاف المتحدث، "كنا نأمل أن تكون مشاركة دول الجوار بمستوى أعلى من الحضور الحالي"، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية وجهت دعوات رسمية إلى كل من تركيا وسوريا وإيران للمشاركة في المؤتمر، "لكن يُؤسفنا عدم تلبيتهم لتلك الدعوات".