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مبادرة بارزاني.. تجمع الصدر او من ينوب عنه مع العامري والحلبوسي وقادة آخرين

Category: سیاسة

Date: 2022-02-01T08:12:32+0000
مبادرة بارزاني.. تجمع الصدر او من ينوب عنه مع العامري والحلبوسي وقادة آخرين

شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع للقوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر او من ينوب عنه ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وقادة من الإطار التنسيقي ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وممثل رئاسة حزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني".

ولفت الى أن "الاجتماع سيناقش الاستعدادات لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون أي ازمة سياسية تمهيداً لتكليف شخصية مناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة خلال المدة التي حددها الدستور".

ويأتي هذا الحراك، في أعقاب مبادرة أطلقها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أفضت لاجتماع التحالف الثلاثي، في الحنانة (مقر إقامة الصدر في النجف)، الذي ضم نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان عن (الديمقراطي) وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي عن (السيادة)، مع الصدر.

ولم يتبق على موعد انتخاب رئيس جمهورية العراق، سوى سبعة أيام فقط، إذ من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، جلسة هي الثانية من عمره التشريعي، يوم الاثنين المقبل، يختار فيها الرئيس.

وتشير معظم الترجيحات إلى أن هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيكون رئيساً للجمهورية، كما أن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية.

أما بلغة الأرقام، فيشكل التحالف الثلاثي (الصدر، الحزب الديمقراطي والسيادة) نحو ثلثي أعضاء البرلمان، إذ أن للكتلة الصدرية 73 مقعداً، وللحزب الديمقراطي 31 مقعداً، ولتحالف السيادة 67 مقعداً، يصل مجموعهم 171 مقعداً من إجمالي 329 نائباً.

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