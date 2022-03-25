مبادرة الأمتار الأخيرة.. الإطار يبادر وينتظر جواباً من الصدر

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الجمعة، عن تقديم مبادرة قد تكون هي الاخيرة قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "ثلاثة قيادات بارزة في الاطار التنسيقي تقود مبادرة الامتار الاخيرة تم تقديمها للكتلة الصدرية لإعادة النظر بموضوعة الكتلة الاكبر، ويأملون الوصول لوضع معين قبل جلسة الغد".

وأضاف المصدر؛ أن "الإطار الان بانتظار اجابة من الصدر".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، عقد الاطار التنسيقي الشيعي اجتماعا في منزل القيادي في الاطار ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز اليوم الجمعة؛ أن "الاجتماع يناقش جلسة البرلمان ليوم غد السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية".

وكان محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق؛ إن الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني جمعا تواقيع أكثر من 130 نائبا لمقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا السبت لانتخاب رئيس جديد للعراق.