سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مبادرة الأمتار الأخيرة.. الإطار يبادر وينتظر جواباً من الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-03-25T19:27:00+0000
مبادرة الأمتار الأخيرة.. الإطار يبادر وينتظر جواباً من الصدر

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الجمعة، عن تقديم مبادرة قد تكون هي الاخيرة قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "ثلاثة قيادات بارزة في الاطار التنسيقي تقود مبادرة الامتار الاخيرة تم تقديمها للكتلة الصدرية لإعادة النظر بموضوعة الكتلة الاكبر، ويأملون الوصول لوضع معين قبل جلسة الغد".

وأضاف المصدر؛ أن "الإطار الان بانتظار اجابة من الصدر".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، عقد الاطار التنسيقي الشيعي اجتماعا في منزل القيادي في الاطار ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز اليوم الجمعة؛ أن "الاجتماع يناقش جلسة البرلمان ليوم غد السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية".

وكان محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق؛ إن الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني جمعا تواقيع أكثر من 130 نائبا لمقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا السبت لانتخاب رئيس جديد للعراق.

related

الاطار الشيعي يدعو الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر

Date: 2022-01-07 20:06:39
الاطار الشيعي يدعو الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر

لتمرير أحد مرشحيهم.. وفد إطاري يتوجه إلى الحنانة لبحث آلية ترشيح رئيس الوزراء

Date: 2022-03-12 11:50:59
لتمرير أحد مرشحيهم.. وفد إطاري يتوجه إلى الحنانة لبحث آلية ترشيح رئيس الوزراء

الإطار التنسيقي: مشاركتنا بجلسة التصويت على الرئيس الجديد مرهونة باتفاقنا مع الصدر

Date: 2022-03-19 09:43:33
الإطار التنسيقي: مشاركتنا بجلسة التصويت على الرئيس الجديد مرهونة باتفاقنا مع الصدر

غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

Date: 2021-12-06 11:07:40
غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

الحلبوسي ووفد الاطار يلتقون الصدر في النجف

Date: 2022-03-12 14:01:58
الحلبوسي ووفد الاطار يلتقون الصدر في النجف

مصدر من الحنانة: جلسة السبت ستُعقد و"إنقاذ وطن" سيسلم لائحة "الكتلة الأكبر" للرئيس المنتخب

Date: 2022-03-24 18:34:00
مصدر من الحنانة: جلسة السبت ستُعقد و"إنقاذ وطن" سيسلم لائحة "الكتلة الأكبر" للرئيس المنتخب

الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

Date: 2021-11-25 09:13:05
الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

بعد رسالة الصدر.. الاطار التنسيقي يترقب موقف المستقلين ويتخوف من مفاجأة الساعات المقبلة

Date: 2022-03-21 18:02:36
بعد رسالة الصدر.. الاطار التنسيقي يترقب موقف المستقلين ويتخوف من مفاجأة الساعات المقبلة