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مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية العراق والسعودية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-30T20:56:28+0000
مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية العراق والسعودية

شفق نيوز/ تلقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الثلاثاء إتصالاً هاتفياً من وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن تضامن المملكة العربيَّة السعوديَّة مع جُمهُوريَّة العراق حكومةً وشعباً ازاء التطورات الأخيرة، مُؤكَّداً دعم المملكة لكافة الجُهُود الراميّة إلى تجنيب العراق وشعبه ويلات الانقسام والصراع الداخليّ، مُضيفاً أنَّ بلاده تدعم أمن واستقرار العراق.

وفي جانب أخر بحث الجانبان مُخرجات زيارة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى الجُمهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، كما تطرقا إلى العلاقات الثنائيَّة بين الرياض وطهران.

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