مباحثات أمنية عراقية–إيرانية في طهران

شفق نيوز- بغداد

يجري مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، أن "زيارة الأعرجي جاءت بدعوة من نظيره الإيراني علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

وبحسب الوكالة، فإنه "من المقرر أن تركز المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب، وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

كما ستناقش اللقاءات "أبرز التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى القضايا والملفات الحدودية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي زيارة الأعرجي إلى إيران بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق، ووقف إطلاق النار في غزّة، والتطورات السياسية في سوريا.