مباحثات عراقية سودانية لمكافحة المخدرات والإرهاب وتدريبات كليات الشرطة

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، مع وزير الداخلية في جمهورية السودان عنان حامد مكافحة تجارة المخدرات والإرهاب، وتبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم، وزير الداخلية في جمهورية السودان، عنان حامد والوفد المرافق له.

ونقل الوزير الضيف إلى السوداني تحيات حكومة جمهورية السودان، والرغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز التعاون الأمني.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، التأكيد على تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الارهاب، وكذلك تبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين، وبما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة، ورفع مستوى أدائها.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمّري، نظيره السوداني عنان حامد الذي وصل بغداد اليوم الأحد، وبحثا التنسيق المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وطبقاً لبيان صدر عن الداخلية العراقية، فقد جرى استقبال رسمي للوفد الضيف، وتم التباحث معه في عدد من الملفات أبرزها تعزيز الجهد الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل الخبرات الكبيرة التي امتلكها العراق خلال محاربته عصابات داعش الإرهابية، كما تم التباحث في ملف مكافحة المخدرات والآليات الخاصة باستئصال هذه السموم والآفة الخطيرة، فضلاً عن موضوع التدريب لتعزيز القدرات العسكرية لقوات الشرطة.

وأكد وزير الداخلية السوداني أن الشرطة العراقية تعد من القوات الأكثر انضباطاً في تأدية الواجبات، ولها قدرات كبيرة جداً على محاربة الجريمة المنظمة، مشيداً بـ"كرم الضيافة وحسن الاستقبال التي لاقاها في العراق"، على حدّ البيان.