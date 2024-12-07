العراق يناقش تطورات الوضع السوري مع روسيا وأمريكا في الدوحة

شفق نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا، حيث تم التأكيد على خطورة انعكاسات هذه الأوضاع على أمن المنطقة، حيث أكد الجانبان أن العراق وروسيا معنيان بالشأن السوري، مشددين على أهمية مراقبة التطورات في هذا الصدد عن كثب واهتمام كبير.

كما تناولت المباحثات نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بغداد، بمشاركة وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن ترحيبه بهذا الاجتماع، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لتجنب المزيد من المآسي في سوريا.

من جانبه، حذر فؤاد حسين من تطورات الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن ما يحدث في البلاد قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وشيكة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدفق اللاجئين إلى دول الجوار.

كما أوضح حسين أن العراق يبذل قصارى جهده لتجنب تأثيرات الأحداث السورية على أمنه واستقراره، مؤكدًا أن العراق يركز على تكثيف الجهود لمواجهة أي خروقات أو تجاوزات على حدوده من قبل الجماعات الإرهابية، مشدداً على أن العراق ملتزم بحماية حدوده وسلامة أراضيه ومنع تدخله في الصراع السوري.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الجمعة، اجتماع ثلاثياً جمع وزير خارجية العراق فؤاد حسين ونظيريه السوري بسام صباغ الإيراني عباس عراقجي، تم خلاله بحث التطورات المتسارعة في سوريا، وخاصة دخول الفصائل المسلحة إلى مدينة حمص، وقد حذر المسؤولون من أن هذه التطورات قد تشكل "تهديداً خطيراً" للأمن الإقليمي.

وأعرب الوزير العراقي عن قلق بلاده البالغ تجاه هذه المستجدات، مؤكداً أن لها تأثيراً مباشراً على استقرار المنطقة، بينما أكد الوزير السوري أن التوترات الحالية تشكل خطراً على الأمن الإقليمي، في حين قال الوزير الإيراني إن هجوم فصائل المعارضة السورية هو "مؤامرة امريكية صهيونية".

وفي السياق ذاته، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، بالمبعوثة الأمريكية إلى سوريا، ناتاشا فرانشيسكي، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران، فكتوريا تيلر، على هامش أعمال منتدى الدوحة المنعقد في قطر.

وجرى خلال اللقاء، وفق الخارجية العراقية، مناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما المستجدات في سوريا، حيث أكّد الجانبان على خطورة هذه التطورات وأهمية متابعة مجريات الأحداث عن كثب.

وأوضح الوزير حسين، أن الحكومة العراقية حريصة على تجنيب العراق تداعيات الأوضاع في سوريا، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وإيجاد حلول شاملة للأزمة السورية.

وأشار إلى أن الأوضاع في سوريا قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وزيادة حالات النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.

واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق لمتابعة التطورات والتأهب لأي مستجدات قد تطرأ في المستقبل.