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مباحثات عراقية اردنية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد المواقف

Category: سیاسة

Date: 2021-08-02T12:01:46+0000
مباحثات عراقية اردنية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد المواقف

شفق نيوز/ أكدت المملكة الاردنية، يوم الاثنين، دعمها للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة.

وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير يرافقه وفد نيابي التقى، اليوم، نظيره الأردني عبد المنعم العودات في العاصمة الأردنية عمّان، مبيناً أن الحلبوسي عقد عقد اجتماعاً في مقر مجلس النواب الأردني حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد، ودعم الاستثمار والمستثمرين في كلا البلدين، والتعاون في المجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة كورونا.

وأكدت المباحثات، وفق البيان، أهميةَ العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية في المحافل الدولية كافة.

وثمّن الحلبوسي، دعم المملكة والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

من جهته، عبَّر رئيس مجلس النواب الأردني عن أن موقف الملك والشعب الأردني  كان وما زال وسيبقى داعماً للعراق ووحدة شعبه وسيادته على كامل أراضيه، مهنئاً باسم الشعب ومجلس النواب الأردني الشعبَ العراقي والقوات العراقية بقدرتها على مواجهة الإرهاب وتحقيق الانتصار، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة.

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