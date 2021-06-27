مباحثات عراقية اردنية في مطار بغداد حول "الربط الكهربائي ونقل النفط"

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح والملك الاردني عبد الله الثاني، يوم الاحد، على تعزيز العلاقات العراقية - الأردنية وتطويرها بما يخدم الشعبين واستقرار المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية استقبل، اليوم، الملك الاردني عبد الله الثاني في مطار بغداد، حيث جرت مراسم الاستقبال، مبينة أنه وخلال جلسة مباحثات ثنائية، رحّب الرئيس برهم صالح بالملك عبدالله، مشيداً بدور المملكة الداعم للعراق.

ونوه صالح إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وهي روابط جغرافية واجتماعية وثيقة، مؤكداً ضرورة العمل المشترك من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات التي تهمّ البلدين وتضمن مصالح الشعبين.

وتناول اللقاء، بحسب البيان، التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر، وتعزيزه عبر التواصل الجغرافي من أجل تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية، بما يعود بالمنفعة لشعوب البلدان الثلاثة، وينطلق نحو آفاق أرحب بخدمة كل المنطقة من خلال تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي.

وأاشر البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضاً جانب التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وأزمة التغير المناخي وحماية البيئة التي تعتبر خطرا مشتركاً يهدد الجميع.

وأكّد الرئيس برهم صالح أن العراق يتطلع إلى التعاون والتنسيق المشترك من أجل تخفيف التوترات في المنطقة، حيث أكد صالح والملك عبد الله أهمية التنسيق الثلاثي من أجل حلحلة الأزمات وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة، وخصوصا الأزمات القائمة في سوريا واليمن وليبيا والانطلاق نحو آفاق الحل السياسي عبر التلاقي والحوار.

وعبّر الملك عبدالله عن سعادته بزيارة بغداد، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مشدداً على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر بما يحقق المصالح المشتركة.