مباحثات حكومية قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة

شفق نيوز/ التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان.

وبحسب بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية، والعمل على تدعيم سلطة القانون واستقلالية القضاء، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، من أولويات ومتطلبات داعمة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

وشهد اللقاء، وفق البيان، كذلك التباحث في الإجراءات القضائية والحكومية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وعملية استرداد الأموال العامة المنهوبة، ومتابعة تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.