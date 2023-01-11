مباحثات تشريعية بين الحلبوسي ومسرور بارزاني ببغداد

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء في بغداد، مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأوضاع في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي والنجاح في مهامها.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي، تم خلال اللقاء بحث التشريعات المهمة التي تسهم في حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، ومنها قانون النفط والغاز والموازنة الاتحادية، كما عرض رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان ملخصاً عن المباحثات التي جرت بين الوفدين الحكومي الاتحادي والإقليم.

من جانبه ذكر بيان لمكتب بارزاني، أن رئيس مجلس النواب أشار إلى أن هناك فرصة جيدة لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما تلك المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، والنفط والغاز الاتحادي.

من جهته أكد بارزاني على أهمية حل المشاكل العالقة، وخصوصاً الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومستحقاته المالية من الموازنة الاتحادية، وإعداد مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وتنفيذ المادة 140 الدستورية، وتأمين الحقوق الدستورية لقوات البيشمركة وتطبيق اتفاق سنجار.