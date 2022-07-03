مباحثات برلمانية عراقية إيرانية في باكو

شفق نيوز/ بحث نائبا رئيسيّ البرلمان العراقي ومجلس الشورى الإيراني، يوم الأحد، عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، عبد الرضا مصري، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله احمد، التقيا على هامش مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز (NAMPN) المنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، خلال اللقاء، على مبدأ حسن الجوار والأخوة بين البلدين، مضيفاً "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما السلام والاستقرار في المنطقة، وقد جعلت سياستها مبنية على اساس توسيع العلاقات مع دول الجوار".

بدوره اشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، إلى أهمية دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية.

وأضاف "نحن نقدر المواقف السياسية والأمنية والاجتماعية والإنسانية الجيدة والإيجابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة".