مباحثات الساعات الأخيرة.. وفد إقليم كوردستان يصل بغداد

شفق نيوز/ أبلغ مصدر حزبي وكالة شفق نيوز، بأن وفد حكومة إقليم كوردستان وصل إلى بغداد، مساء السبت، للتباحث بشأن الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الوفد سيجري مباحثات مع رئاسة مجلس النواب العراقي ورؤساء الكتل السياسية قبل جلسة التصويت على مشروع الموازنة غداً.

وأضاف أن المباحثات تهدف إلى حسم الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة قبل تمرير المشروع في مجلس النواب.

ومنذ أشهر تجري مباحثات مكثفة بشأن مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، إلا أن خلافات لا تزال قائمة بشأنه وخاصة البند المتعلق بحصة إقليم كوردستان.

وترفض قوى سياسية الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل أواخر العام الماضي بشأن الموازنة، والذي يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصول الإقليم على حصة من الموازنة تقدر بنحو 12.6 في المئة.