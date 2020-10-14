ما هو تأثير كورونا على إجراء الانتخابات العراقية؟.. مستشار حكومي يجيب

شفق نيوز/ علق مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي، اليوم الأربعاء، على استمرار الموقف الوبائي لفيروس كورونا الى حين اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران 2021.

وقال الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الموقف الوبائي لغاية موعد الانتخابات المبكرة، نأمل ان يكون في تراجع كبير، وحياة وسلامة المواطنين اهم من الانتخابات، فاذا كانت هناك خطورة على سلامة المواطنين بسبب الموقف الوبائي بسبب فيروس كورونا، فسيكون هناك قرار جديد، لكن نعتقد ان الأمر والوضع سيكون تحت السيطرة".

واضاف مستشار الكاظمي ان "بقاء الموقف الوبائي على ما هو عليه لغاية موعد الانتخابات المبكرة، لا يمنع اجراء الانتخابات، فالحياة مستمرة والانتخابات ستجري تحت السيطرة وبما فيها مصلحة الشعب العراقي، وبما لا يشكل اي خطورة عليه".

وكان الهنداوي، استعبد في الأحد (11 تشرين الأول الماضي)، إمكانية تأثير الأزمة المالية التي تشهدها البلاد على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيبا امميا وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.