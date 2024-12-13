ما سر الخريطة؟.. بلينكن يتلقى إحاطة عسكرية أمريكية تخص العراق وسوريا

شفق نيوز/ تلقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إحاطة من قائد الجيش الأميركي في العراق، خلال اجتماع عقده بمقر سفارة واشنطن بالعاصمة بغداد.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة رويترز، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وهو يستمع لإحاطة من اللواء كيفن ليهي، قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب، في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد.

ويظهر في الصورة، بلينكن وليهي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إضافة إلى عدد من المسؤولين الدبلوماسيين في السفارة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أجرى زيارة غير معلنة إلى العاصمة بغداد، لم تكن على جدول أعمال جولته الشرق أوسطية التي يجريها منذ يوم أمس، للتباحث مع قادة دول المنطقة حول مستجدات الأوضاع في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد، وسيطرة المعارضة السورية على مقاليد الحكم بدمشق.

وحظي بلينكن، فور هبوط طائرته في مطار بغداد الدولي، باستقبال من دبلوماسيين أميركيين فقط، من دون أن يكون في استقباله أي مسؤول عراقي، بحسب ما أظهرته الصور التي وثقت لحظة نزوله من الطائرة.

وعقب ذلك، التقى بلينكن، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحث معه لعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وكذلك مناقشة الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سوريا، وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن في سوريا واستقرار المنطقة بالكامل.

وجدد السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دعم سوريا في هذه المرحلة المهمة، وأهمية أن تضطلع الدول الصديقة بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم، ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على السلم الأهلي فيها، مشدداً على ضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد لضمان تعزيز استقرارها، كما أكد أنّ العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة عدم السماح بالاعتداء على الأراضي السورية، من أي جهة كانت، لأنّ ذلك يمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، وفق البيان العراقي، على اتفاق واشنطن وبغداد على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري، والعمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة الشعب السوري وتنوع مكوناته.

وأشار بلينكن، إلى الدور المحوري للعراق، وأكد أنه يمثل شريكاً أساسياً في المنطقة، وأهمية التشاور معه في التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وأن أعضاء التحالف الدولي ملتزمون تجاه أمن وسيادة العراق واستقراره.

ووفق وكالة رويترز، لم يتم الإعلان عن زيارة بلينكن إلا بعد أن التقى بالسوداني ظهر الجمعة.