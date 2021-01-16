ما حقيقة وفاة المفكر العراقي حسن العلوي اثر جلطة دماغية؟

شفق نيوز/ انتشرت على مواقع التواصل، يوم السبت، انباء تفيد بوفاة السياسي العراقي حسن العلوي اثر جلطة دماغية، غير أن العلوي، فند الأنباء التي تحدثت عن وفاته، فيما بين سبب اطلاق هكذا شائعات بهذا التوقيت.

وقال العلوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن وفاتي غير صحيحة، وأنا في حالة صحية جيدة، لكن هناك سبب لنشر هكذا شائعات، خصوصاً ان هذه الشائعات تطلق بين حين وآخر".

وبين ان "هكذا شائعات تطلق كل ما اكشف عن ازمة واخرها حديثي عن مرور الدولة العراقية بالمرحلة القلقة، ولهذا أرادوا كسر هذا الخبر والمعلومة من خلال بث شائعة الوفاة".