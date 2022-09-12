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ما حقيقة نية الإطار التنسيقي سحب ترشيح "السوداني" من رئاسة الوزراء؟

Category: سیاسة

Date: 2022-09-12T11:23:01+0000
ما حقيقة نية الإطار التنسيقي سحب ترشيح "السوداني" من رئاسة الوزراء؟

شفق نيوز/ كشف قيادي في الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الاثنين، حقيقة وجود نية لقوى الإطار لسحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، ان "الأنباء التي تتحدث عن نية الإطار التنسيقي بتغيير مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني غير صحيحة، وهذا الموضوع لم يناقش أو يطرح من قبل الاطار اطلاقاً".

وبين ان "الإطار التنسيقي ما زال متمسكاً حتى هذه الساعة بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، ونشر قضية تغيير المرشح تقف خلفها جهات سياسية تريد ارباك الوضع، والتأثير على قرارات قوى الإطار بهذا الخصوص".

وأثار إعلان الإطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، غضب التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر الذي يرفض رفضاً قاطعاً ترشيح أي شخص من الإطار لرئاسة الحكومة، وعلى إثر ذلك اقتحمت جماهير التيار المنطقة الخضراء أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي ومجلس النواب العراقي وأعلنت من هناك اعتصاماً مفتوحاً استمر لشهر قبل أن تفضه وتتوجه لاقتحام القصر الرئاسي أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، وعلى خلفية ذلك قامت القوات الأمنية بفض الاقتحام بالقوة لتندلع اشتباكات مسلحة بينها وبين الجناح المسلح للتيار الصدري سرايا السلام، ما خلّف سقوط العشرات من الضحايا ومئات الجرحى من الجانبين.

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