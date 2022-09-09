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ما حقيقة قيام مجلس النواب العراقي بصرف المليارات على مبناه؟

Category: سیاسة

Date: 2022-09-09T11:08:10+0000
ما حقيقة قيام مجلس النواب العراقي بصرف المليارات على مبناه؟

شفق نيوز/ نفى مجلس النواب العراقي يوم الجمعة ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجلس النواب بصرف المليارات على مبناه الكائن في المنطقة الخضراء المحصنة بعد تضرره جراء اقتحامه من قبل أنصار التيار الصدري.

وذكرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، انها تود ان تبين ان جميع ماتم تداوله بهذا الشأن هي اخبار عارية عن الصحة ولا اساس لها.

وأوضح البيان ان جل ماتم القيام به هو إعادة تنظيف والصيانة الدورية لمبنى المجلس لم تكلف شيئا يذكر ومن الميزانية الاعتيادية للمجلس وليس تخصيصات مالية خاصة لهذا الغرض حيث تم الاعتماد على كوادر الامانة العامة للمجلس.

ودعت الدائرة في بيانها وسائل الاعلام المختلفة الى توخي الدقة في نقل الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية .

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