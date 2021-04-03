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ما حقيقة إخلاء حزب شيعي لجامع أمر بتشييده صدام حسين؟ قيادي بالفضيلة يجيب

Category: سیاسة

Date: 2021-04-03T11:09:34+0000
ما حقيقة إخلاء حزب شيعي لجامع أمر بتشييده صدام حسين؟ قيادي بالفضيلة يجيب

شفق نيوز/ نفى قيادي بارز في حزب الفضيلة الاسلامي الشيعي الذي يتبع المرجع الديني آية الله محمد اليعقوبي يوم السبت صدور حكم من القضاء العراقي ينص على إخلاء جامع الرحمن في بغداد، مؤكدا أن حزب الفضيلة مجمد ولا يمتلك أي مقر في العاصمة.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق من اليوم بأن محكمة الكرخ تلزم حزب الفضيلة بقرار اخلاء جامع الرحمن في منطقة المنصور ودفع غرامة 100 مليار دينار كبدل ايجار للسنوات الفائتة.

وقال القيادي لوكالة شفق نيوز، إن الانباء التي تحدثت عن صدور من محكمة الكرخ بإلزام الحزب بقرار إخلاء جامع الرحمن في منطقة المنصور ودفع غرامة 100 مليار دينار كبدل إيجار للسنوات الفائتة غير صحيحة اطلاقاً.

ووفقا للقيادي فإنه كان هناك قرار بهذا الشكل منذ أكثر من سنة، وتم نقضه وكسبه لصالح حزب الفضيلة، ولا يوجد اي قرار قضائي جديد اطلاقاً، مشيرا الى أن جامع الرحمن ليس مقراً لحزب الفضيلة، بل هو مؤسسة تابعة للوقف الشيعي، وهو مسجل رسمي لدى الوقف.

كما أشار إلى أن حزب الفضيلة مجمد حالياً ولا يوجد له اي مقر له في العاصمة بغداد، وهناك مقر في الجادرية وهو مقر كتلة النهج الوطني.

ويقع جامع الرحمن الذي بدأ العمل به في عهد رئيس النظام السابق صدام حسين، حيث كان يخطط لجعله من أبرز الصروح المعمارية في العاصمة العراقية، ولكن بعد سقوط النظام اصبح تحت تصرف مرجعية محمد اليعقوبي اذ يصلي فيه اتباعه.

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