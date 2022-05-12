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ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لإبراهيم الجعفري؟

Category: سیاسة

Date: 2022-05-12T21:08:22+0000
ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لإبراهيم الجعفري؟

شفق نيوز/ نفى مقرب من وزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري، إدخال الاخير الى مستشفى في العاصمة البريطانية لندن، بسبب تدهور حالته الصحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجعفري بحالة صحية جيدة، ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن تدهور حالته أو إدخاله مستشفى في لندن او مكاناً اخر.

وإبراهيم الجعفري (تولد 1947)، يعتبر ثاني رئيس وزراء بعد سقوط نظام صدام حسين، كما أنه تسلم منصب وزير الخارجية خلال فترة حكومة حيدر العبادي 2014 - 2018.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول تدهور الحالة الصحية للجعفري الذي غاب عن المشهد السياسي العراقي منذ نحو أربع سنوات.

وحسب المعلومات فإن الجعفري يقيم في لندن.

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