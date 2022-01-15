ما حقيقة انشقاق صف التحالفات السنية؟.. قياديان يجيبان

شفق نيوز/ اكد قياديان في أكبر تحالفين للقوى السنية وهما تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والعزم برئاسة خميس الخنجر، يوم السبت، تماسك التحالفين والمضي بتنفيذ البرنامج المشترك بينهما، نافيين الانباء التي روجت لانشقاقات بين صفوف التحالفين.

وقال القيادي في تحالف تقدم صفاء الغالي لوكالة شفق نيوز ، إن "التحالفين ( تقدم والعزم) متماسكين ولا انشقاقات تذكر في صفوف الجبهة السنية؛ وما يشاع مجرد اشاعات الغرض منها التشويش على سير العملية السياسية".

وعن تداعيات قرار المحكمة الولائي ازاء ايقاف عمل رئاسة البرلمان مؤقتاً، اكد الغالي ان "الامور تمضي على ما يرام وبحسب الاستحقاقات والانتخابية ولن يتأثر شيء بذلك".

في ذات السياق، قالت القيادية في تحالف العزم نجاة الطائي لوكالة شفق نيوز ، إنه "لاصحة لما يروج له البعض؛ وحتى الان الجبهة السنية موحدة ومتماسكة وكل ما يروج له مجرد محاولات فاشلة لإحداث فوضى سياسية ليس الا".

وكانت تسريبات اشارت الى انشقاق بين صفوف تحالفي العزم وتقدم بسبب الصراع على منصب رئيس الوقف السني فضلا عن حقيبة وزارة التربية.