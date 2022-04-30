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ما حقيقة اعتقال علي حاتم سليمان؟ .. مكتبه يرد

Category: سیاسة

Date: 2022-04-30T19:53:12+0000
ما حقيقة اعتقال علي حاتم سليمان؟ .. مكتبه يرد

شفق نيوز/ نفى المكتب الاعلامي لرئيس اتحاد المعارضة العراقية امير قبائل الدليم علي الحاتم سليمان، مساء اليوم السبت، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وصفها بأنها "كاذبة" حول اعتقال الأخير.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "عدم مصداقية مثل هكذا أخبار صادرة من جيوش الكترونية تمولها جهات سياسية فاسدة تريد اثارة الفتن وتشويه الحقائق حيث بدأت منذ الاول لعودة علي الحاتم سليمان بهجمة اعلامية شعواء".

وتشهد المنصات السياسية في العراق جدلاً كبيراً حول عودة سياسيين سنة بارزين الى البلاد، وجهت اليهم اتهامات بـ"الارهاب" في فترة تولي المالكي ولايته الحكومية الثانية 2014- 2018، وسط تكهنات بوجود صفقة سياسية، في حين حذر القضاء العراقي من زج اسمه في هذا الجدل.

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