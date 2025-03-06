ماهو ترتيب العراق عربياً وعالمياً بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي؟

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ 12 عربيا والـ 107 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي من بين 188 دولة في العام 2024.

ووفق التقرير الذي أعدته مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس" الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فان "الذكاء الاصطناعي يتناول 40 مؤشرًا عبر ثلاثة ركائز: هي الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية الأساسية"، مبينا ان "المؤشر يسلط الضوء على التقدم، ويحدد الثغرات، ويقدم رؤى عملية لصناع السياسات الذين يعملون على دمج الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات".

واشار الى ان "العراق احتل المرتبة الـ 12 عربيًا والمرتبة الـ 107 عالميا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي بحصوله على 40.91 نقطة من أصل 100 نقطة"، مشيرا إلى أن "مؤشر الحكومة حصل على 32 نقطة ومؤشر التكنولوجيا على 35.87 نقطة، ومؤشر البيانات والبنية التحتية على 54.25 نقطة".

وأضاف التقرير ان "الإمارات احتلت المرتبة الاولى عربيا بحصولها على 75.66 نقطة تليها السعودية ثانيا بحصولها على 72 نقطة، ومن ثم قطر ثالثا بحصولها على 68 نقطة، وجاءت عمان رابعا بحصولها على 62 نقطة، والأردن خامسا بـ61 نقطة".

وتابعت المؤسسة في تقريرها، أن "مصر جاءت سادسا بحصولها على 59 نقطة، وجاء البحرين سابعا بحصوله على 54 نقطة، والكويت ثامنا بـ 51 نقطة، ولبنان تاسعا 46 نقطة، وتونس عاشرا بـ 43 نقطة، والمغرب بالمرتبة 11 بـ41 نقطة، فيما تذيلت اليمن وسوريا الدول العربية بـ 14 نقطة و بـ 16 نقطة على التوالي".

عالميا جاءت "الولايات المتحدة على رأس دول العالم في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي بـ 87 نقطة، تليها سنغافورة بـ 84 نقطة، وجاءت فرنسا ثالث بــ79 نقطة"، وفقا للتقرير.

ويعتزم مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رسم خطة استراتيجية تعنى ببناء المعرفة وترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وفقا لما تم اعلانه في مطلع شهر تموز/يوليو من العام 2024

وقال مقرر اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي عمار حسين، إن هذه الخطة ستعد من خلال عقد الشراكات التعاونية مع جميع قطاعات الدولة لرسم خطة استراتيجية تُعنى ببناء المعرفة وترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المجتمع ضمن رؤية "الذكاء الاصطناعي للجميع" من أجل ضمان الاستفادة منه للجمهور وفي دعم التطور التقني والتكنولوجي والعلمي لغرض مواكبة آخر التطورات والتي من شأنها تحسين البنية الاقتصادية والعلمية والثقافية للحكومة.

وأضاف في حينها ان كل هذا يتوافق مع خطة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وعلى هذا الاساس انشأت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي برئاسة السوداني وتضم كلا من وزارات: التخطيط، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والاتصالات، وهيئة الاعلام والاتصالات، والمستشارين المتمثلة لمكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العلمية والأكاديمية والذكاء الاصطناعي.