أمانة بغداد تقاضي حزباً بتهمة الاستيلاء على دار تراثية

شفق نيوز/ رفعت أمانة بغداد، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد حزب سياسي بتهمة الاستيلاء على دار تراثية مملوكة للدولة واتخاذها مقراً له.

جاء ذلك في وثيقة موجهة من دائرة بلدية الكرخ في أمانة بغداد إلى مديرية شرطة أمانة بغداد من أجل رفع دعوى قضائية على أحد الأحزاب لإخلاء دار مملوكة للدولة.

ووفق الوثيقة التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن أحد الأحزاب تجاوزت على الدار التراثي رقم (1) الواقع مقابل دائرة بلدية مركز الكرخ والعائد إلى أمانة بغداد وبدون موافقات أصولية وكسر باب العقار.

وأفادت الأمانة بأن الحزب لم يستجب لدعوات متكررة بإخلاء الدار.

وتم حجب الأسماء في الوثيقة، إلا أن مصدرا مطلعاً أبلغ وكالة شفق نيوز بأن الحزب اسمه "تحالف الاقتصاد العراقي" بزعامة الأمين العام عدي العلوي.

و"تحالف الاقتصاد العراقي" حزب غير معروف إلى حد بعيد ولا يتمتع بنفوذ في البلاد.