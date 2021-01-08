أمانة بغداد تصدر بياناً بشأن استقالة أمينها

شفق نيوز/ نفت أمانة بغداد يوم الجمعة صحة الأنباء التي تحدثت عن استقالة أمينها علاء معن من منصب.

وقالت الأمانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معن ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة بدعم واشراف مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ونفت صحة ما تداولته وسائل الاعلام عن تقديم معن استقالته، داعية الى "توخي الدقة في نقل المعلومة".

واضافت أن "الامين اشرف اليوم ميدانياً على تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع نهضة بغداد الذي اعلن عنه في شهر كانون الاول الماضي والتي تضمنت انطلاق حملة اكساء مناطق وشوارع العاصمة بدءاً من ساحة التحرير".

وتابعت أن "الامين ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة واعادتها لمكانتها الحضارية من جديد عبر مشاريع تنموية وستراتيجية كبيرة".