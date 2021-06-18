إمام وخطيب جامع "أبو حنيفة": دعوات "هدم المرقد" فقاعة إنفجرت وتلاشت

شفق نيوز/ وصف إمام وخطيب جامع "الإمام الأعظم" عبد الستار عبد الجبار في خطبة صلاة الجمعة لهذا اليوم الدعوات التي أطلقها متشددون شيعة لهدم مرقد "أبو حنيفة النعمان" في بغداد بأنها "فقاعة إنفجرت وتلاشت"

وقال عبد الجبار خلال الخطبة إن "الفقاعة التي أُثيرت الأسبوع المنصرم لا تستحق أن نقف عندها طويلا وكثيرا".

وأردف بالقول إن هذه الفقاعة انفجرت وتلاشت وعاد كل شيء على ما كان قبل اطلاقها من أحمق أو مجموعة حمقى جهلة".

والسبت الماضي، شهدت منطقة الأعظمية شمالي بغداد، انتشاراً أمنيا مكثفا لحماية مرقد "أبو حنيفة" من دعوات للتظاهر تطالب "بتهديمه".

وبرزت هذه الدعوات وفق معلومات استخبارية، أفادت بأن المتظاهرين هم من ذات الجماعة التي طالبت بازالة تمثالٍ لأبي جعفر المنصور وكان شعارهم (لا مكان لأعداء أهل البيت).

وكانت القوات الأمنية العراقية قد أحبطت خلال اليومين الماضيين، محاولات لعشرات المتظاهرين لتهديم تمثال للخليفة العباسي ابو جعفر المنصور بمنطقة المنصور في بغداد.

وهذه الدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من جهات وصفت بأنها "مجهولة"، وقد لاقت رفضاً واضحاً من غالبية العراقيين.

وأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن مرزُبان الكوفيّ (80-150 هـ/ 699-767م) فقيه وعالم مسلم، وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي.