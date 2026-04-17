إمام جمعة النجف يحذر من "التهديدات الأجنبية" ويحث الشيعة على حسم منصب رئيس الوزراء

شفق نيوز - النجف

حثّ إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، يوم الجمعة، القوى الشيعية على الإسراع في حسم تسمية مرشحهم لمنصب رئيس مجلس الوزراء والمضي في تشكيل الحكومة المقبلة، محذراً من الضغوط الأجنبية وفرض المحاصصة السياسية في هذا الملف.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن "الكورد والسنة حسموا موقفهم بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب"، مؤكداً أن "الكرة الآن في مرمى الشيعة، حيث عليهم أن يحسموا موقفهم في انتخاب رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع"، وهي المدة الدستورية المتبقية لتقديم المرشح، وذلك بعد انتخاب البرلمان العراقي نزار ئاميدي لمنصب رئيس الجمهورية في الحادي عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وأضاف: "نحن نشدّ على أيدي الإخوة في الإطار، وندعوهم لتوحيد الموقف والخروج من حالة الانسداد السياسي"، مشدداً بالقول: "الشعب العراقي ينتظر؛ لا تخضعوا للضغوط والتهديدات الأجنبية ولا للمحاصصة السياسية، ولتكن مصلحة العراق هي الأولوية عندكم".

ومن المقرر أن تعقد قيادة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، غداً السبت، اجتماعاً حاسماً في منزل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم؛ لاختيار المرشح النهائي لرئاسة الوزراء، مع تقلص المهلة القانونية الدستورية، وفقا لما صرح به القيادي في الإطار عامر الفايز لوكالة شفق نيوز أمس الخميس.

.