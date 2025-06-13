إمام جمعة النجف بالبندقية على المنبر: سنقف مع إيران في معركة علي وخيبر

شفق نيوز/ أكد امام جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، يوم الجمعة، وقوف العراق إلى جانب إيران في هذه المعركة ضد إسرائيل، مشيراً إلى جملة من الدلالات التي حملها هذا الحدث.

وقال القبانجي خلال خطبته، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هذه الضربة كشفت عن صلابة الموقف الإيراني وعدم خضوعه للضغوط، ما يعكس فشل الخيارات السياسية للعدو، ويأسه من تحقيق تنازلات".

وأضاف أن "حجم الضربة أظهر ضعف وهشاشة قدرة العدو، في مقابل وحدة الشعب الإيراني وتماسكه"، موضحاً أن "الشارع الإيراني خرج برجاله ونسائه يهتف ضد إسرائيل، وهو ما عدّه القبانجي مظهراً من مظاهر الإيمان والثبات الشعبي".

وأشار القبانجي، إلى أن "هذا العدوان سيُعجّل بنهاية الكيان الصهيوني، ويُسهم في إفشال مشروع التطبيع مع إسرائيل"، على حد تعبيره.

واختتم حديثه قائلاً إن "العراق يقف إلى جانب إيران"، معتبراً أن "المعركة ليست جغرافية أو قومية، بل معركة عقيدة ومذهب".

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجمات جوية على إيران فجر اليوم الجمعة، استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين في عدة مدن منها العاصمة طهران.

وفي المقابل ردت إيران بشن هجمات بالطائرات المسيرة على إسرائيل.