أمام الكاميرات.. مصافحة حارة بين رشيد وترامب (صور)

شفق نيوز- نيويورك

التقى رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأظهرت صور رسمية، نشرها موقع رئاسة الجمهورية، لتبادل رشيد وترامب التحية والمصافحة في مشهد لفت عدسات الإعلام، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان ترامب، عقد في وقت سابق من اليوم اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، لعرض خطته المتعلقة بقطاع غزة.

وضم الاجتماع قادة مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، فيما غاب العراق عن الحضور.

يشار إلى أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين كانا قد وصلا، أول أمس الاثنين 22 أيلول/سبتمبر الجاري، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا رشيد، في كلمة ألقاها خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الأربعاء، كلاً من تركيا وإيران إلى عدم الإضرار بالعراق ومراعاة الاطلاقات المائية عبر نهري دجلة والفرات، في حين جدد موقف البلاد الرافض لانتهاك سيادة اجوائه في العمليات العسكرية بين الأطراف المتصارعة في المنطقة.

وقال رشيد، إن العراق اليوم على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بتفعيل استثمار الإمكانات الهائلة لبلادنا وبما يؤدي الى تقليص الاعتماد على النفط وفتح مجالات عديدة لتنويع الاقتصاد زراعياً وصناعياً وفي مجال الطاقة المتجددة.

وجدد، مطالبة العراق بخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مع الاعتراف بحق جميع الدول بتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن تشمل الرقابة الدولية جميع المنشآت النووية في المنطقة، ومنها منشآت "الكيان الصهيوني"، وفقاً لكلمته.