مالية البرلمان: لا مبرر لبغداد بتعطيل صرف مستحقات كوردستان

شفق نيوز / رأت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، أن لا مبرر للحكومة الاتحادية في تعطيل صرف مستحقات إقليم كوردستان، خصوصا بعد أن قدمت أربيل البيانات المطلوبة لبغداد.

وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان قدمت جميع البيانات المطلوبة إلى الحكومة الاتحادية بناء على طلب الأخيرة"، مبينة أن "الإقليم بادر بالتصويت على قانون الموازنة، وأيضا بتنفيذها، وينتظر الحكومة الاتحادية بالتقدم خطوة تجاه الاقليم لتعزيز الثقة بين الجانبين".

وأضافت الدليمي، أن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية ورئيس ديوان الرقابة في الإقليم، اجتمعوا وناقشوا البيانات الموجودة في الإيرادات النفطية وغير النفطية"، لافتة إلى أن "الإقليم ينتظر موقفا من الاتحادية لتنفيذ الاتفاق وصرف حصة كوردستان".

وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية، "عدم وجود أي مبرر أو مسوغ قانوني للحكومة الاتحادية بتعطيل صرف حصة ومستحقات الإقليم، إلا إنها عازمة على عدم صرف تلك المستحقات".

وصوت البرلمان العراقي، في (31 آذار 2021)، على المادة 11 بقانون الموازنة العامة والخاصة بحصة إقليم كوردستان، بعد شد وجذب استمر لأشهر.