مالية البرلمان تؤشر "كارثة كبيرة" وتستضيف وزيرين بحكومة السوداني

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، يوم الأحد، عن تفاصيل استضافة محافظي المحافظات غير المنتظمة بإقليم، في مبنى المجلس النيابي، وفيما لفت إلى وجود تأخر كبير بما يتعلق بتمويل المشاريع المستمرة، اعتبر ذلك "كارثة كبيرة".

وقال العطواني، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية، ستقوم يوم غد الاثنين، باستضافة وزيري التخطيط والمالية للاستيضاح بشأن الكثير من التساؤلات والأسئلة التي طرحت من قبل المحافظات وأعضاء اللجنة المالية".

وأضاف أن "هناك تأخراً في انطلاق التمويل الكثير من المشاريع المستمرة، وهذا بالواقع خطأ ومرفوض"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي، يؤكد مضي المشاريع المستمرة بسياق الطبيعي وسرعة في إنجاز العمل وتقديم الخدمات للمواطنين".

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أشر رئيس اللجنة المالية النيابية، خلال استضافة المحافظين في اللجنة المالية، وجود تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات، مبيناً أن "الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية، وبالتالي لا تسمح اللجنة باستمرار مشكلة تأخير صرف التخصيصات المالية".

وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.

وبلغت موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، وفقا لقانون الموازنة، 153 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 48 مليار دولار، وتم اعتماد سعر النفط بواقع 70 دولاراً للبرميل، حيث تشكل صادرات النفط العراقي أكثر من 96% من واردات العراق المالية.

وبعد مرور أشهر عدة على موعد إقرارها، لم تنطلق تخصيصات الموازنة الثلاثية على أرض الواقع لغاية الآن، ما فتح باب التكهنات والتساؤلات عن الأسباب وراء التأخر الحاصل في تنفيذ بنودها.